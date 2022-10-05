РФ прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие потолок цен – Новак

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Россия прекратит поставки нефти в страны, которые установят потолок цен на нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

"Мы против таких нерыночных инструментов, такие прецеденты очень вредят энергетическому рынку. Это ведет только к дефициту, росту цен, за это заплатят потребители, которые если захотят ввести такой механизм", – сообщил Новак.

Вице-премьер России уточнил, что введение потолка цен на нефть будет оказывать разрушительное влияние на рыночные механизмы и отрасль в целом.

Он подчеркнул, что РФ будет осуществлять поставки нефти только в те страны, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования. Новак добавил, что комфортной является цена в 70 долларов за баррель. Стоимость заложена в бюджет, сообщил он.

До этого стало известно, что представители стран Евросоюза пришли к единогласному решению в отношении восьмого пакета санкций против России. По данным зарубежных СМИ, в пакет также войдут ограничения по потолку цен на нефть.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, в свою очередь, заявил, что введение потолка цен на нефть может спровоцировать остановку продажи энергоресурсов.

Аналитик отметил, что установка потолка цен на нефть приведет к переходу поставок энергоресурсов через "Северные потоки" в другие страны. Беляев подчеркнул, что Москва будет переходить на рынки стран, которые принесут ей больше выгоды.



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