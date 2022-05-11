Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире – СМИ

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Государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обогнала в стоимости американскую корпорацию Apple, став самой дорогой компанией мира. Об этом сообщает Bloomberg.
Акции Apple в ходе торгов 11 мая потеряли в цене на 3,9%, в результате чего капитализация производителя iPhone упала до 2,41 триллиона долларов. Стоимость аравийской нефтяной компании, в свою очередь, выросла до 2,43 триллиона долларов.
В январе стоимость Apple превышала 3 триллиона долларов, однако риски роста инфляции привели к удешевлению ее бумаг на 16%. При этом Saudi Aramco в 2022 году подорожала примерно на 30% на фоне роста цен на нефть.
Ранее корпорация Apple объявила о прекращении производства плееров iPod. Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак подчеркнул, что воспроизведение аудио доступно как на смартфонах корпорации, так и на планшетах, смарт-часах и видеоустройствах Apple TV.
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