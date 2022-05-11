Apple прекращает выпуск портативных музыкальных плееров iPod

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Американская корпорация Apple объявила о прекращении производства плееров iPod. Об этом сообщает News.ru.

"Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять свою музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple", – говорится в сообщении компании.

Пользователям напомнили, что приложение Apple Music на устройствах компании предоставляет доступ более чем к 90 миллионам песен и 30 тысячам плейлистов.

Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак подчеркнул, что воспроизведение аудио доступно как на смартфонах корпорации, так и на планшетах, смарт-часах и видеоустройствах Apple TV.

Приобрести последние доступные iPod можно будет до окончания запасов в магазинах.

Ранее сообщалось, что российские пользователи подали иск в Пресненский суд столицы к Apple из-за остановки работы платежного сервиса компании Apple Pay на смартфонах. Сумма исковых требований составляет 90 миллионов рублей.