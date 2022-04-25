Названы новые подробности об iPhone 14 – СМИ

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Фото: depositphotos/mrsiraphol
Линейка iPhone 14 будет состоять из четырех моделей, сообщает Bloomberg.
Среди них – 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max, Pro и Pro Max с 6,1 и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно. При этом Apple откажется от выпуска iPhone mini.
Журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что iPhone 14 Max станет наиболее популярным, так как его стоимость будет на 200 долларов (около 14,7 тысячи рублей) ниже стоимости iPhone 14 Pro Max.
Основная 48-мегапиксельная камера станет отличительной чертой моделей iPhone 14 Pro и Pro Max, а iPhone 14 и 14 Max будут оснащены камерой на 12 мегапикселей.
Кроме того, модели Pro будут работать на базе нового чипсета Apple A16, а стандартные модели – предположительно на базе A15.
Компания также добавит в новые линейки смартфона поддержку спутниковой связи, которая даст пользователям возможность отправлять сообщения при чрезвычайных ситуациях вне зоны действия сотовой связи.
Ранее сообщалось, что осенью Apple проведет широкую презентацию новых устройств.
Кроме iPhone 14, компания представит серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro, а также умные часы Apple Watch, обновленный MacBook Air, недорогую версию MacBook Pro, второе поколение AirPods Pro и стационарные компьютеры iMac и Mac Pro на процессорах серии M.
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