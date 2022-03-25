Apple выпустит сервис подписки на девайсы – СМИ

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Фото: depositphotos/mrsiraphol
Apple планирует запустить сервис подписки на смартфоны, планшеты и другую технику. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники в компании рассказали, что Apple тестирует возможность запуска сервиса последние несколько месяцев. Компания планирует объявить о запуске до конца 2022 года. Рассматривается также вариант переноса анонса на 2023 год.
Журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что внедрение подписки на девайсы серьезно изменит стратегию компании.
"Это может помочь Apple увеличить доход и облегчить потребителям возможность тратить тысячи долларов на новые устройства", – сказал Гурман.
Эксперты выразили мнение, что программа будет связана с Apple ID. Благодаря этому со счета клиента будет ежемесячно списываться необходимая сумма.
Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro со скрытыми под стеклом экрана сенсорами и камерой в 2023 году. Отмечается, что новый смартфон iPhone 14 Pro с двойным отверстием в дисплее вместо привычной черной "челки" будет анонсирован уже в 2022 году. Однако гаджет с полностью скрытыми камерой и датчиками выйдет позднее.
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