Apple приостановила поддержку карт "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Американская компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС.

"С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней", – говорится в сообщении.

В ночь на 2 марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay, не уточнив при этом, в чем будет заключаться ограничение. Позже стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard. О картах "Мир" тогда речи не шло.

24 марта владельцы техники Apple из России столкнулись с проблемой: карты "Мир" перестали добавляться в Apple Pay. При попытке привязать карту к аккаунту всплывало уведомление о невозможности ее использования в данной системе мобильных платежей. При этом ранее привязанные к сервису бесконтактной оплаты карты продолжали работать.