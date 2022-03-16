Samsung Pay продолжает работать в РФ

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Фото: depositphotos/mobilinchen
Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает функционировать в России. Об этом заявляет компания Samsung в своем официальном аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
В материале отмечается, что из-за ограничений в отношении российских банков пользователям Samsung Pay могут быть временно недоступны некоторые операции. Так, ограничения затронули возможности платежей и денежных переводов с помощью сервиса картами Mastercard и Visa российских банков, а также выпуск новых билетов виртуальной карты "Тройка" в приложении "Метро Москвы".
"Билеты виртуальной "Тройки", ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay, продолжат работать в столичном транспорте", – отметили в компании.
Там добавили, что платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений. Среди них – ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и "Тинькофф банк".
Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы "Мир" загружаются в сервисы Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay. В пресс-службе системы отметили, что на прошлой неделе было зафиксировано большое количество запросов на добавление карт в мобильные платежные сервисы, поэтому на их подключение может уйти больше времени.
5 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также на территории России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны. Как заверили в ЦБ, внутри страны они продолжат работать как прежде.
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