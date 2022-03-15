Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay – платежная система

15 марта, 20:51
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Карты российской платежной системы "Мир" загружаются в сервисы Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу системы.
На прошлой неделе система фиксировала большое количество запросов на добавление карт в мобильные платежные сервисы, поэтому на их подключение может уйти больше времени, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время загрузка карт "Мир" в мобильный платежный сервис Mir Pay и другие Pay-приложения осуществляется в штатном режиме", – подытожили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что компания Apple добавила платежную систему "Мир" в способы оплаты сервисов. В профиле Apple ID у пользователей, кроме внесения средств на "Мир", пополнить баланс Apple ID можно большинством кредитных и дебетовых карт, со счета мобильного телефона и подарочными сертификатами. Но устройства при этом отклоняют способ оплаты при внесении данных карты платежной системы "Мир".
Позднее в компании Apple в разговоре с РИА Новости заявили, что они не занимаются регулированием ограничений по приему к оплате банковских карт той или иной системы, уточнив, что, если пользователь не может привязать к своему Apple ID карту системы "Мир", то, возможно, проблема на стороне эмитента.
О том, что через Apple ID в средства платежа смартфона можно добавлять банковские карты национальной платежной системы "Мир", стало известно в ноябре 2021 года. Уточнялось, что для этого нужно через настройки учетной записи Apple зайти в раздел "Оплата и доставка" и нажать "Добавить способ оплаты".
Изначально данная функция работала исправно, однако после введения санкций со стороны Запада новые пользователи уже не смогли привязать карту и совершить операции.
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