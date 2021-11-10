Apple начала принимать к оплате карты "Мир"

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Теперь через Apple ID в средства платежа смартфона можно добавить банковские карты национальной платежной системы "Мир". Об этом сообщает РБК.

Для этого нужно через настройки учетной записи Apple зайти в раздел "Оплата и доставка" и там нажать "Добавить способ оплаты". С помощью "Мир" можно будет оплачивать сервисы экосистемы Apple, в числе которых Apple Music, Apple TV и другие.

Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году. С 2018 года на "Мир" перевели все зарплаты бюджетников. С октября текущего года ряд пособий зачисляются только на данную карту. Помимо этого, обладатели карт "Мир" пользуются различными преимуществами, например скидками на проезд в общественном транспорте.

