Ростуризм рассчитывает на расширение охвата платежной системы "Мир" в Турции

14:50
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Россия рассчитывает в значительной степени расширить охват использования российской национальной платежной системы "Мир" в Турции. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам переговоров с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем.
Догузова напомнила, что сейчас с российской национальной платежной системой "Мир" работают три турецких банка. Это примерно 35% охвата туристической отрасли страны.
"Мы хотели бы расширить это присутствие до 80%, чтобы практически в любой гостинице и в любом месте туристической инфраструктуры ею можно было пользоваться", – сказала она.
Ранее сообщалось, что Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж. Догузова напомнила о рекордном количестве отдыхающих из России в Турции и добавила, что задача Ростуризма состоит в том, чтобы россияне чувствовали себя на отдыхе в полной безопасности.
Российская и турецкая стороны пришли к согласию в том, что в Турции должен быть усилен контроль над тем, чтобы на трансферах все туристы в обязательном порядке были пристегнуты. Согласно статистике ДТП с россиянами в Турции, большая часть летальных исходов случается именно с непристегнутыми туристами.
Россиянам рассказали, как изменился спрос на внутренние рейсы по стране
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: