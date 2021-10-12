Ростуризм рассчитывает на расширение охвата платежной системы "Мир" в Турции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия рассчитывает в значительной степени расширить охват использования российской национальной платежной системы "Мир" в Турции. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам переговоров с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем.

Догузова напомнила, что сейчас с российской национальной платежной системой "Мир" работают три турецких банка. Это примерно 35% охвата туристической отрасли страны.

"Мы хотели бы расширить это присутствие до 80%, чтобы практически в любой гостинице и в любом месте туристической инфраструктуры ею можно было пользоваться", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Ростуризм не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда туристов за рубеж. Догузова напомнила о рекордном количестве отдыхающих из России в Турции и добавила, что задача Ростуризма состоит в том, чтобы россияне чувствовали себя на отдыхе в полной безопасности.

Российская и турецкая стороны пришли к согласию в том, что в Турции должен быть усилен контроль над тем, чтобы на трансферах все туристы в обязательном порядке были пристегнуты. Согласно статистике ДТП с россиянами в Турции, большая часть летальных исходов случается именно с непристегнутыми туристами.