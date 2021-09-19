Названы города России, авиабилеты в которые за год подешевели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру выявили дешевые авиабилеты в города России. Об этом сообщает RT.
Выяснилось, что цены сильнее всего снизились на рейсах в Липецк, Ханты-Мансийский автономный округ и Брянск.
Так, билет на самолет до Липецка в одну сторону стал доступнее на 41% – новая цена составляет 5 254 рубля против 8 882 рублей. Вторую позицию рейтинга занимает аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе – средний чек за билет упал до 6 019 рублей.
Наконец на третьем месте списка оказался Брянск. Еще в ноябре 2020 года стоимость перелета в этот город составляла 5 576 рублей в среднем в одну сторону, однако последние цены снизились до 4 216 рублей.
По словам руководителя направления "Авиабилеты" сервиса Туту.ру Ольги Епихиной, коррекция цены может быть связана с увеличением числа рейсов в названые ранее города. Специалист отметила, что спрос на данные направления не снизился и даже увеличился.
Как подсчитали аналитики, умеренное снижение на 15–19% также произошло с ценами на перелеты в Саранск, Белгород, Ульяновск и Новокузнецк. Меньше всего изменилась стоимость авиабилетов в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург – порядка 8–9%.
По данным сервиса OneTwoTrip, осенью 2021 года 60% отдыхающих граждан страны интересуются перелетами внутри России. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, на третьем месте – Сочи.
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