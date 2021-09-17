Опрос показал, что россияне чаще всего осенью выбирают поход в Кавказские горы

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Исследование показало, что туристы из России чаще всего осенью 2021 года выбирают поход в Кавказские горы и покупают спецодежду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса по бронированию билетов Aviasales.

По словам экспертов, чаще всего палаточные лагеря можно увидеть в Приэльбрусье и Дагестане. Отмечается, что доля бронирований авиабилетов в эти места по отношению к общему числу броней на эту осень составляет 4%.

Как уточнили в сервисе, средняя стоимость авиабилетов на Кавказ туда-обратно на одного человека – 5,5 тысячи рублей.

Вторую строчку в списке популярности занял Урал. Обычно путешественники выбирают Челябинскую и Свердловскую области, а также Пермский край. Средняя стоимость на Урал туда и обратно равна 5 тысячам рублей.

Приблизительно одинаково часто для походов с палатками российские путешественники выбирают Кольский полуостров и озеро Байкал (0,8%). Туда средняя стоимость перелета из Москвы и обратно на одного человека равна 6,5 тысячи рублей, а на Байкал – 9,5 тысячи рублей.

Специалисты сервиса отметили, что реже этой осенью российских туристов можно встретить на Алтае. Перелет в данный регион обойдется примерно в 9 тысяч рублей.

По данным компании AliExpress Россия, спрос на походные товары от российских продавцов в августе вырос в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Чаще всего россияне приобретали спецодежду.

Ранее были названы самые популярные направления среди российских туристов в бархатный сезон. В основном для отпуска российские туристы выбирают Грецию, Турцию и Кипр. Такие данные следуют из анализа приобретенных полисов страхования путешественников на сентябрь – октябрь этого года.