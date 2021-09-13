Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

20:46

Ростуризм планирует запустить чартеры на Кавказ и Дальний Восток

туризм

Фото:ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ростуризм планирует запустить субсидированные чартерные рейсы на Кавказ и Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, ведется работа сразу по нескольким направлениям. Представители Ростуризма обсуждают вероятный запуск новых чартеров с крупными туроператорами.

"Из тех направлений, которые мне бы очень хотелось запустить, и я вижу интерес у бизнеса, это Кавказ. <...> Очень хотелось бы развивать Дальний Восток", – заявила глава ведомства.

Чартерные перелеты по России субсидируются на уровне 50% от стоимости. Компания, претендующая на компенсацию, должна направить не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 путешественников, купивших пакетные туры.

В июле 2021 года состоялся первый рейс Москва – Сахалин в рамках новой чартерной программы. Она была запущена при участии правительства Сахалинской области и туроператора "TUI Россия". Стоимость поездки для россиян существенно снизилась за счет пакетного предложения.

Москвичам рассказали, как добраться до Кисловодска

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать