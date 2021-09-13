Ростуризм планирует запустить чартеры на Кавказ и Дальний Восток

Фото:ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Ростуризм планирует запустить субсидированные чартерные рейсы на Кавказ и Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы ведомства Зарины Догузовой, ведется работа сразу по нескольким направлениям. Представители Ростуризма обсуждают вероятный запуск новых чартеров с крупными туроператорами.
"Из тех направлений, которые мне бы очень хотелось запустить, и я вижу интерес у бизнеса, это Кавказ. <...> Очень хотелось бы развивать Дальний Восток", – заявила глава ведомства.
Чартерные перелеты по России субсидируются на уровне 50% от стоимости. Компания, претендующая на компенсацию, должна направить не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 путешественников, купивших пакетные туры.
В июле 2021 года состоялся первый рейс Москва – Сахалин в рамках новой чартерной программы. Она была запущена при участии правительства Сахалинской области и туроператора "TUI Россия". Стоимость поездки для россиян существенно снизилась за счет пакетного предложения.
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