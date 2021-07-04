Первый рейс с туристами в рамках чартерной программы прилетел на Сахалин – Ростуризм

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о первом рейсе с путешественниками из Москвы в рамках чартерной программы, который уже прилетел на Сахалин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эту летнюю программу мы запустили совместно с правительством Сахалинской области и туроператором TUI Россия. Самолеты будут прилетать каждое воскресение в Южно-Сахалинск из столицы до конца сентября", – уточнила Догузова.

Она подчеркнула, что стоимость поездки на остров уменьшилась почти в три раза благодаря сформированным пакетным предложениям. Так, на сегодняшний день цена такой поездки начинается от 28 тысяч рублей и включает в себя перелет, недельное проживание, трансфер и набор экскурсий.

"Одна из задач чартерной программы – сделать доступнее и дешевле поездки по стране, в том числе, в отдаленные, труднодоступные регионы России, которые многие мечтают увидеть", – отметила глава Ростуризма.

По ее словам, чартеры уже осуществляют полеты в Бурятию и на Байкал. Такие поездки помогают разнообразить путешественникам форматы их отдыха, а также открывают россиянам новые направления для туризма.

Ранее стало известно, что программой туристического кешбэка с 18 марта по 15 июня воспользовались около 1,5 миллионов россиян. Путешественники купили путевки на 25 миллиардов рублей, 5 миллиардов уже получено в виде возврата.