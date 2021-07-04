Эксперт рассказал, как побывать в красивейших уголках России практически бесплатно

Поехать куда-нибудь волонтером – самый бюджетный способ путешествовать. В Коста-Рике можно поучаствовать в спасении морских черепах от браконьеров, в Китае – поработать в питомнике "обнимателем" панд. К сожалению, из-за пандемии многие из международных волонтерских программ россиянам пока недоступны, но в нашей стране тоже есть, кого спасать. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, где в России ждут волонтеров летом и осенью 2021 года.





Природный парк "Ергаки"

Где: Красноярский край, Ермаковский район.

Что делать:

На территории парка есть собственный музей, и помощь волонтеров необходима в первую очередь там. Нужно будет заниматься привлечением гостей, проводить экскурсии (все материалы дадут на месте), продавать билеты и сувениры, следить за порядком и сохранностью экспонатов.

Кого ждут: людей в возрасте от 18 до 60 лет, желательно, но необязательно иметь опыт проведения экскурсий и хотя бы базовые знания об экологии. Жить предстоит на высоте 1 400 метров над уровнем моря, так что волонтеры должны быть в хорошей физической форме, без сердечных заболеваний и склонности к горной болезни.

Печоро-Илычский заповедник

Где: Республика Коми

Что делать: фронт работ обеспечат инспекторы заповедника. В первую очередь требуется помощь с очисткой экологических троп и лесных просек, ремонтом мостов и прочими строительными работами.

Кого ждут: совершеннолетних физически крепких мужчин и женщин, так как работа предстоит в основном руками. Если умеете работать с инструментами – хорошо, с бензопилой – вообще отлично. Питание за свой счет, но базовыми продуктами организаторы обеспечат.

Реликтовый лес у Черного моря

Где: Краснодарский край, Анапа, поселок Малый Утриш

Что делать: наводить чистоту в лесу после многочисленных туристов, участвовать в экологических и исследовательских экспедициях, проводить с отдыхающими противопожарные инструктажи и беседы о правилах поведения в экологически чистых зонах, готовить еду для всей команды и, самое интересное, помогать маленьким новорожденным черепашкам добраться до моря. Из творческих занятий – продвижение экопроекта в соцсетях, в частности работа над видеоканалом.

Кого ждут: всех, кто умеет жить в полевых условиях (18+). Взнос за питание и проживание в лагере – 350 рублей в день + 1 000 рублей за организацию лагеря (единоразово).

Большая Байкальская тропа

Где: Иркутская область, Шелеховский район, турбаза "Витязь", ж/д станция "Орленок"

Что делать: принимать участие в строительстве пешеходного маршрута у сальников Ольхинского плато. Работа предстоит физическая, креатив не пригодится, но зато вокруг будет очень много красоты. Волонтеры будут протаптывать и восстанавливать туристические тропы, ровнять на них грунт и наносить разметку. В свободное время – гулять с инструктором по окрестностям и слушать истории о Байкале.

Кого ждут: совершеннолетних, готовых жить в спартанских условиях в палатках без водопровода и интересующихся Байкалом и его природой.

Природный парк "Мыс Тихий"

Где: Сахалинская область, Макаровский район, бухта Тихая.

Что делать: прокладывать туристические тропы и обустраивать зоны отдыха, строить беседки, бани и прочую необходимую для туристов инфраструктуру, убирать мусор на берегу.

Кого ждут: в первую очередь на Сахалине будут рады профессиональным строителям, их даже освобождают от оргвзноса и бесплатно привезут из Южно-Сахалинска (для остальных взнос – 2 500 рублей в неделю и дорога за свой счет), туристический опыт приветствуется, но необязателен – всему научат, главное – физическая выносливость и готовность много работать руками и ногами.

"Перевал Дятлова – плато Маньпупунер"

Печально известный перевал Дятлова туристы посещают несмотря ни на что, и на этом маршруте длиной 90 километров есть четыре горных приюта.

Где: Северный Урал, приюты Отортен, Щебенка, Европа-Азия, Вологодская Грань.

Что делать: поддерживать горный приют в чистоте, порядке и готовности в любой момент принять туристов. Расстояние между приютами – от 15 до 25 километров, так что на 8–10 километров в обе стороны от "своего" приюта нужно будет периодически прогуливаться, чтобы убрать мусор. Продуктами, дровами, связью обеспечат, до приюта доставят на вертолете и потом вернут обратно, единственное условие – приехать минимум на месяц.

Кого ждут: трудолюбивых, хозяйственных, ответственных и, разумеется, совершеннолетних.

