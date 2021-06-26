Названы самые немноголюдные курорты Турции

С 22 июня Россия после трехмесячного перерыва возобновила авиасообщение с Турцией. Анталья, Мармарис и другие любимые нашими туристами курорты снова ждут гостей. Некоторые путешественники даже отменили поездки на российский юг в пользу долгожданного all inclusive. По данным туроператоров, цены на туры ожидаемо взлетели (в среднем на 50%), так как россияне массово скупают путевки. По сути, их ждет тот же самый ажиотаж и "суп из людей" в море, что недавно наблюдался на российских курортах. Наш обозреватель Екатерина Васильева рассказывает о менее раскрученных курортах Турции. Местами они даже более красивые и комфортные для отдыха, а кроме того, там можно не стоять в очереди за лимонадом со льдом и не загорать стоя.



Каш

Каш – это небольшой турецкий городок, добираться до которого удобнее всего с острова Кекова: два часа на деревянном моторном паруснике, гулете, из Антальи можно доехать на автобусе (около 200 км). Во-первых, здесь красивая бухта, где можно нырять и увидеть барракуд и морских черепах, а если повезет, то и затонувшие амфоры и руины древнего города. А во-вторых, здесь действительно интересно и есть что посмотреть: старинная архитектура, ликийские гробницы, руины древнего амфитеатра и прочее. Отелей "все включено" здесь нет, но есть маленькие семейные отели и гостевые дома. Обязательно попробуйте местный деликатес искандер-кебаб – тонко нарезанное и обжаренное на углях мясо, которое подается в лаваше с турецким йогуртом и сливочным маслом.

Патара

По легенде, именно в Патаре был рожден Аполлон, а олицетворение мужской красоты не могло родиться где попало. Патара – это пляж на территории заповедника, 10 километров белоснежного песка и практически ни души вокруг. Кроме пляжа, здесь находятся руины древнего города Патары. И больше здесь нет практически ничего, кроме красоты. Вход в заповедник платный (около 2–3 евро), на территории всего одно кафе, несколько отелей есть в соседнем поселке Гелемише или в рыбацком поселке Калкане. До Патары ходят долмуши (местные маршрутки) из Каша и Фетхие, но удобнее всего на арендованном авто, учитывая, что до отеля пешком будет далековато.

Дальян

Дальян называют турецкой Венецией, добраться сюда можно из Мармариса или Фетхие на долмуше. Моря здесь нет, но есть река, где охотятся на крабов, сибаса и кефаль, так что можно смело заходить в любой рыбный ресторан и не разочароваться. Достопримечательностей в Дальяне немного, но все они стоят внимания, например ликийские гробницы, выбитые прямо в скалах. Также здесь есть лечебные грязи, где можно устроить себе день натурального спа, а любители могут сами поохотиться на голубых крабов.

В Дальяне можно арендовать лодку, чтобы прокатиться до пляжа Изтузу, где живут древние черепахи вида каретта. Кухня здесь незамысловатая, но вкусная, все очень свежее. Самое популярное блюдо среди местных – бутерброд с жареной кефалью.



Датча

Небольшой курортный городок, который находится в 70 километрах от Мармариса, туда регулярно ходят автобусы с городского автовокзала, время в пути – около часа. Город расположен на полуострове, который омывается сразу двумя морями – Эгейским и Средиземным. Туристов там немного, в основном там отдыхают местные, так что будьте готовы к языковому барьеру (по-английски там тоже говорит не каждый). Пляжей много, все песчаные. Также здесь сохранились древние кварталы в старом городе. Тусовщикам там будет скучно, а вот любителям тишины, аутентичной Турции и дешевых и вкусных морепродуктов – наоборот: ресторанов и кафе здесь полно.



Правила въезда

Виза для въезда в Турцию россиянам по-прежнему не нужна. Вакцинированным туристам нужно будет предъявить на границе справку на английском языке с данными загранпаспорта (получить вторую дозу вакцины нужно не позднее чем за 14 дней до поездки). Если вы еще не вакцинированы, нужно сделать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета. Справка должна содержать QR-код – его потребуют при посадке на самолет. Переболевшие COVID-19 на границе ПЦР-тест могут не сдавать, достаточно предъявить справку о том, что в течение полугода до поездки в Турцию они болели. Однако четкой формы и содержания такой справки пока нет, так что этот способ не рекомендуется. Лучше сдать ПЦР-тест или привиться.