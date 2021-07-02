Около 1,5 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Программой туристического кешбэка с 18 марта по 15 июня воспользовались около 1,5 миллионов россиян, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
По ее словам, путешественники купили путевки на 25 миллиардов рублей, 5 миллиардов уже получено в виде возврата.
Она подчеркнула важность того, что туристический кешбэк распространяется на семейный и детский отдых.
"Развитие сервиса и инфраструктуры позволило развивать внутренний туризм, быть востребованным у граждан. Внутренний туризм переживает некий прорыв", – цитирует Святенко РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.
Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.
Кабмин дополнительно выделил 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
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