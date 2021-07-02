Власти Краснодарского края смягчили требования для туристов

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Детям младше 14 лет больше не потребуются отрицательные ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и отели Кубани. Информация об этом была опубликована на сайте администрации региона.

Отмечается, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима "Повышенной готовности", которым закреплено, что отрицательные ПЦР-тесты не потребуются при заселении в гостиницы и отели региона на детей до 14 лет.

Ранее в постановлении говорилось, что детям до шести лет при заселении в отели и гостиницы региона не потребуется результат ПЦР-теста.

До этого отелям Кубани разрешили с 1 августа принимать не только привившихся, но и переболевших туристов. Если же прививка противопоказана, то необходимо иметь медотвод или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

