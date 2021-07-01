Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:01

Главная / Истории /

В каких популярных у туристов регионах РФ ввели ограничения по коронавирусу

Коронавирусное лето: какие популярные среди туристов регионы РФ ввели ограничения
регионы общество

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает стремительно расти, ставя новые антирекорды. В Москве уже приняты серьезные меры по сдерживанию инфекции. Следом за столицей их вводят другие регионы. Не стали исключением и Краснодарский край, Крым, а также Санкт-Петербург. Рассказываем, в каких регионах, пользующихся популярностью среди туристов, действуют ограничения.

Краснодарский край

Фото: depositphotos/artem_furman

С 1 июля в Краснодарском крае заселиться в отель, гостиницу, пансионат или санаторий можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки, подтверждающей, что человек переболел COVID-19. При этом предъявить документ следует из личного кабинета портала госуслуг. Кроме того, со дня выздоровления туриста до заселения в отель должно пройти не более 6 месяцев.

Новые требования не касаются детей до 6 лет включительно. ПЦР-тест также не будут проверять у тех, кто успел заехать в отель до 1 июля. "Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путевкам", – пояснила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Ответственность за соблюдение требований при заселении туристов ложится на средства размещения. Контроль за соблюдением будет осуществляться на всех уровнях, в том числе и с помощью рейдовых мероприятий.
Мария Золотухина
врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Вместе с тем с 1 августа требования к туристам в регионе ужесточат еще сильнее. Заселиться в отели смогут только те, кто привился, имеет медотвод от вакцинации и при этом сдал ПЦР-тест либо не более полугода назад переболел COVID-19. Причем болезнь должна быть документально подтверждена в личном кабинете портала госуслуг. Эти требования не распространяются на детей до 6 лет включительно.

Уже сейчас на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных сфер. К ним относятся сотрудники магазинов, заведений общепита, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли.

Крым

Фото: depositphotos/gkordus

Действовавшие коронавирусные ограничения в Крыму продлили до 1 сентября 2021 года. Таким образом, до конца лета с 23:00 до 08:00 запрещена работа общепита, кроме обслуживания навынос и доставки. Также в выходные и праздничные дни не имеют права принимать посетителей развлекательные центры.

В Симферополе и Симферопольском районе, курортных Ялте и Алуште запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия: не работают дискотеки, ночные клубы, концертные и танцевальные залы. Кроме того, ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах, заполняемость зала не должна превышать 50%. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксенов на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусом предложил вводить на полуострове локальные локдауны, если темпы вакцинации останутся низкими и люди не будут соблюдать масочный режим вкупе с безопасным расстоянием. По его словам, крымские власти стоят в шаге от принятия жестких мер.

Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры – вплоть до полного закрытия.
Сергей Аксенов
глава Крыма

"Другого не будет. Я не допущу уничтожения медицины и того, чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого", – заключил Аксенов.

Подмосковье

Фото: depositphotos/IridaBerilova

С 28 июня в заведения общепита в Подмосковье пускают совершеннолетних гостей только по QR-коду. Как и в Москве, его могут получить привившиеся или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев граждане. При этом в отличие от столицы в Подмосковье справка о наличии антител не дает права на посещение мест, на которые наложены ограничения. Что касается летних веранд, то здесь ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Андрей Воробьев, все спортивные, культурные, образовательные и другие массовые мероприятия можно проводить при отсутствии у части зрителей QR-кода, но с соблюдением особых условий.

Мероприятие в закрытом помещении разрешается посещать одновременно не более чем 50 гостям. Помимо этого, организаторам необходимо обеспечить условия для соблюдения безопасного расстояния в 1,5 метра и допускать людей только при наличии билетов с указанием места. На открытом воздухе количество зрителей может быть увеличено до 500 человек, остальные правила те же.

С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки).
из Telegram-канала губернатора Подмосковья

Также с 28 июня в Подмосковье ограничена продолжительность проживания в гостиницах без подтверждения иммунного статуса. Разместиться на срок больше 3 суток можно только тем, кто имеет на руках свежий отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода и имеет подтверждающий это документ.

Санкт-Петербург

Фото: depositphotos/yulenochekk

В Северной столице с 17 июня приостановлена работа фуд-кортов, рестораны не работают с 2 часов ночи до 6 утра, за исключением приготовления еды навынос.

С 17 июня запрещается (временно приостанавливается) работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, на автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки.
пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Кроме того, заполняемость в кинотеатрах сокращена до 50%, а культурные и зрелищные мероприятия одновременно могут посетить не более 3 тысяч человек. Вместе с тем с 21 июня для посетителей закрыты аквапарки и аттракционы. Власти города также рекомендовали организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах.

Алтай и Карелия

Фото: depositphotos/YURY7TARANIK

С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения в Карелии смогут принимать гостей только при наличии у них справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за два дня до заселения, или с сертификатом о полной вакцинации. В регионе также действуют ограничения в местах общепита – не более 5 человек за столом. Массовые мероприятия более чем с 30 участниками запрещены.

В популярном у российских туристов Алтайском крае также действуют ограничения. Установлен лимит на количество посетителей в кинотеатрах, клубах и спортзалах – заведения могут быть загружены не более чем на 50% от вместимости. Массовые мероприятия с числом участников более 1 тысячи человек запрещены.

В Горном Алтае власти не вводили обязательную вакцинацию или обязательную сдачу ПЦР-теста для путешественников, при этом соблюдается масочный режим и другие меры безопасности.

Калининградская область

Фото: depositphotos/dugwy

В Калининградской области ужесточили правила проведения массовых мероприятий, в ресторанах, кафе и фуд-кортах количество посадочных мест сокращено на 50%. Между столами должно соблюдаться расстояние не менее 2 метров. Данное ограничение не распространяется на заведения, где посетители находятся с сертификатами о вакцинации.

Все спортивные мероприятия до 15 июля будут проходить без зрителей. Ограничена работа детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах и иных сооружениях до особого распоряжения. Закрыты аттракционы, расположенные в парках культуры и отдыха.

С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее чем за 72 часа до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек.
пресс-служба правительства Калининградской области

При этом с 10 июля число пассажиров в автобусах и электричках пригородного сообщения должно четко соответствовать количеству мест в транспортном средстве. С 24 июня в области введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, включая занятых в сфере обслуживания.

Ямал

Фото: depositphotos/ggkuna

С 3 июля ограничительные меры усиливаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Россияне без местной прописки смогут попасть в регион только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.

На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом.
из сообщения пресс-службы главы ЯНАО

Соответствующая мера не распространяется на несовершеннолетних. Если у гражданина при себе не будет необходимых документов, на него составят административный протокол.

Губернатор ЯНАО сообщил, что в регионе наблюдается большой подъем заболеваемости COVID-19. Судя по опыту прошлого года, самые сложные очаги инфекции фиксируются в вахтовых поселках, где проживают рабочие из регионов. "Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", – отметил Артюхов.

Особый режим и различные ограничения из-за эпидемиологической обстановки введены уже во многих регионах России. В их числе Воронежская, Костромская, Ярославская, Саратовская области, республики Чувашия и Башкортостан, Хабаровский край, Мурманская и Новосибирская области, Дагестан, Бурятия и другие регионы.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать