В каких популярных у туристов регионах РФ ввели ограничения по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает стремительно расти, ставя новые антирекорды. В Москве уже приняты серьезные меры по сдерживанию инфекции. Следом за столицей их вводят другие регионы. Не стали исключением и Краснодарский край, Крым, а также Санкт-Петербург. Рассказываем, в каких регионах, пользующихся популярностью среди туристов, действуют ограничения.



Краснодарский край

С 1 июля в Краснодарском крае заселиться в отель, гостиницу, пансионат или санаторий можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки, подтверждающей, что человек переболел COVID-19. При этом предъявить документ следует из личного кабинета портала госуслуг. Кроме того, со дня выздоровления туриста до заселения в отель должно пройти не более 6 месяцев.

Новые требования не касаются детей до 6 лет включительно. ПЦР-тест также не будут проверять у тех, кто успел заехать в отель до 1 июля. "Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путевкам", – пояснила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.





Мария Золотухина врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Ответственность за соблюдение требований при заселении туристов ложится на средства размещения. Контроль за соблюдением будет осуществляться на всех уровнях, в том числе и с помощью рейдовых мероприятий.

Вместе с тем с 1 августа требования к туристам в регионе ужесточат еще сильнее. Заселиться в отели смогут только те, кто привился, имеет медотвод от вакцинации и при этом сдал ПЦР-тест либо не более полугода назад переболел COVID-19. Причем болезнь должна быть документально подтверждена в личном кабинете портала госуслуг. Эти требования не распространяются на детей до 6 лет включительно.

Уже сейчас на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных сфер. К ним относятся сотрудники магазинов, заведений общепита, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли.



Крым

Действовавшие коронавирусные ограничения в Крыму продлили до 1 сентября 2021 года. Таким образом, до конца лета с 23:00 до 08:00 запрещена работа общепита, кроме обслуживания навынос и доставки. Также в выходные и праздничные дни не имеют права принимать посетителей развлекательные центры.

В Симферополе и Симферопольском районе, курортных Ялте и Алуште запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия: не работают дискотеки, ночные клубы, концертные и танцевальные залы. Кроме того, ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах, заполняемость зала не должна превышать 50%. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксенов на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусом предложил вводить на полуострове локальные локдауны, если темпы вакцинации останутся низкими и люди не будут соблюдать масочный режим вкупе с безопасным расстоянием. По его словам, крымские власти стоят в шаге от принятия жестких мер.





Сергей Аксенов глава Крыма Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры – вплоть до полного закрытия.

"Другого не будет. Я не допущу уничтожения медицины и того, чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого", – заключил Аксенов.



Подмосковье

С 28 июня в заведения общепита в Подмосковье пускают совершеннолетних гостей только по QR-коду. Как и в Москве, его могут получить привившиеся или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев граждане. При этом в отличие от столицы в Подмосковье справка о наличии антител не дает права на посещение мест, на которые наложены ограничения. Что касается летних веранд, то здесь ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Андрей Воробьев, все спортивные, культурные, образовательные и другие массовые мероприятия можно проводить при отсутствии у части зрителей QR-кода, но с соблюдением особых условий.

Мероприятие в закрытом помещении разрешается посещать одновременно не более чем 50 гостям. Помимо этого, организаторам необходимо обеспечить условия для соблюдения безопасного расстояния в 1,5 метра и допускать людей только при наличии билетов с указанием места. На открытом воздухе количество зрителей может быть увеличено до 500 человек, остальные правила те же.





из Telegram-канала губернатора Подмосковья С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки).

Также с 28 июня в Подмосковье ограничена продолжительность проживания в гостиницах без подтверждения иммунного статуса. Разместиться на срок больше 3 суток можно только тем, кто имеет на руках свежий отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода и имеет подтверждающий это документ.



Санкт-Петербург

В Северной столице с 17 июня приостановлена работа фуд-кортов, рестораны не работают с 2 часов ночи до 6 утра, за исключением приготовления еды навынос.





пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга С 17 июня запрещается (временно приостанавливается) работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, на автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки.

Кроме того, заполняемость в кинотеатрах сокращена до 50%, а культурные и зрелищные мероприятия одновременно могут посетить не более 3 тысяч человек. Вместе с тем с 21 июня для посетителей закрыты аквапарки и аттракционы. Власти города также рекомендовали организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах.

Алтай и Карелия

С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения в Карелии смогут принимать гостей только при наличии у них справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за два дня до заселения, или с сертификатом о полной вакцинации. В регионе также действуют ограничения в местах общепита – не более 5 человек за столом. Массовые мероприятия более чем с 30 участниками запрещены.

В популярном у российских туристов Алтайском крае также действуют ограничения. Установлен лимит на количество посетителей в кинотеатрах, клубах и спортзалах – заведения могут быть загружены не более чем на 50% от вместимости. Массовые мероприятия с числом участников более 1 тысячи человек запрещены.

В Горном Алтае власти не вводили обязательную вакцинацию или обязательную сдачу ПЦР-теста для путешественников, при этом соблюдается масочный режим и другие меры безопасности.

Калининградская область

В Калининградской области ужесточили правила проведения массовых мероприятий, в ресторанах, кафе и фуд-кортах количество посадочных мест сокращено на 50%. Между столами должно соблюдаться расстояние не менее 2 метров. Данное ограничение не распространяется на заведения, где посетители находятся с сертификатами о вакцинации.

Все спортивные мероприятия до 15 июля будут проходить без зрителей. Ограничена работа детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах и иных сооружениях до особого распоряжения. Закрыты аттракционы, расположенные в парках культуры и отдыха.





пресс-служба правительства Калининградской области С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее чем за 72 часа до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек.

При этом с 10 июля число пассажиров в автобусах и электричках пригородного сообщения должно четко соответствовать количеству мест в транспортном средстве. С 24 июня в области введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, включая занятых в сфере обслуживания.



Ямал

С 3 июля ограничительные меры усиливаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Россияне без местной прописки смогут попасть в регион только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.





из сообщения пресс-службы главы ЯНАО На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом.

Соответствующая мера не распространяется на несовершеннолетних. Если у гражданина при себе не будет необходимых документов, на него составят административный протокол.

Губернатор ЯНАО сообщил, что в регионе наблюдается большой подъем заболеваемости COVID-19. Судя по опыту прошлого года, самые сложные очаги инфекции фиксируются в вахтовых поселках, где проживают рабочие из регионов. "Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", – отметил Артюхов.

Особый режим и различные ограничения из-за эпидемиологической обстановки введены уже во многих регионах России. В их числе Воронежская, Костромская, Ярославская, Саратовская области, республики Чувашия и Башкортостан, Хабаровский край, Мурманская и Новосибирская области, Дагестан, Бурятия и другие регионы.