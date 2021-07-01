В каких популярных у туристов регионах РФ ввели ограничения по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает стремительно расти, ставя новые антирекорды. В Москве уже приняты серьезные меры по сдерживанию инфекции. Следом за столицей их вводят другие регионы. Не стали исключением и Краснодарский край, Крым, а также Санкт-Петербург. Рассказываем, в каких регионах, пользующихся популярностью среди туристов, действуют ограничения.
Краснодарский край
С 1 июля в Краснодарском крае заселиться в отель, гостиницу, пансионат или санаторий можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки, подтверждающей, что человек переболел COVID-19. При этом предъявить документ следует из личного кабинета портала госуслуг. Кроме того, со дня выздоровления туриста до заселения в отель должно пройти не более 6 месяцев.
Новые требования не касаются детей до 6 лет включительно. ПЦР-тест также не будут проверять у тех, кто успел заехать в отель до 1 июля. "Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путевкам", – пояснила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.
Вместе с тем с 1 августа требования к туристам в регионе ужесточат еще сильнее. Заселиться в отели смогут только те, кто привился, имеет медотвод от вакцинации и при этом сдал ПЦР-тест либо не более полугода назад переболел COVID-19. Причем болезнь должна быть документально подтверждена в личном кабинете портала госуслуг. Эти требования не распространяются на детей до 6 лет включительно.
Уже сейчас на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных сфер. К ним относятся сотрудники магазинов, заведений общепита, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли.
Крым
Действовавшие коронавирусные ограничения в Крыму продлили до 1 сентября 2021 года. Таким образом, до конца лета с 23:00 до 08:00 запрещена работа общепита, кроме обслуживания навынос и доставки. Также в выходные и праздничные дни не имеют права принимать посетителей развлекательные центры.
В Симферополе и Симферопольском районе, курортных Ялте и Алуште запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия: не работают дискотеки, ночные клубы, концертные и танцевальные залы. Кроме того, ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах, заполняемость зала не должна превышать 50%. Также запрещено проведение выпускных вечеров.
Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксенов на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусом предложил вводить на полуострове локальные локдауны, если темпы вакцинации останутся низкими и люди не будут соблюдать масочный режим вкупе с безопасным расстоянием. По его словам, крымские власти стоят в шаге от принятия жестких мер.
"Другого не будет. Я не допущу уничтожения медицины и того, чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого", – заключил Аксенов.
Подмосковье
С 28 июня в заведения общепита в Подмосковье пускают совершеннолетних гостей только по QR-коду. Как и в Москве, его могут получить привившиеся или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев граждане. При этом в отличие от столицы в Подмосковье справка о наличии антител не дает права на посещение мест, на которые наложены ограничения. Что касается летних веранд, то здесь ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код.
Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Андрей Воробьев, все спортивные, культурные, образовательные и другие массовые мероприятия можно проводить при отсутствии у части зрителей QR-кода, но с соблюдением особых условий.
Мероприятие в закрытом помещении разрешается посещать одновременно не более чем 50 гостям. Помимо этого, организаторам необходимо обеспечить условия для соблюдения безопасного расстояния в 1,5 метра и допускать людей только при наличии билетов с указанием места. На открытом воздухе количество зрителей может быть увеличено до 500 человек, остальные правила те же.
Также с 28 июня в Подмосковье ограничена продолжительность проживания в гостиницах без подтверждения иммунного статуса. Разместиться на срок больше 3 суток можно только тем, кто имеет на руках свежий отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или переболел COVID-19 в последние полгода и имеет подтверждающий это документ.
Санкт-Петербург
В Северной столице с 17 июня приостановлена работа фуд-кортов, рестораны не работают с 2 часов ночи до 6 утра, за исключением приготовления еды навынос.
Кроме того, заполняемость в кинотеатрах сокращена до 50%, а культурные и зрелищные мероприятия одновременно могут посетить не более 3 тысяч человек. Вместе с тем с 21 июня для посетителей закрыты аквапарки и аттракционы. Власти города также рекомендовали организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах.
Алтай и Карелия
С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения в Карелии смогут принимать гостей только при наличии у них справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за два дня до заселения, или с сертификатом о полной вакцинации. В регионе также действуют ограничения в местах общепита – не более 5 человек за столом. Массовые мероприятия более чем с 30 участниками запрещены.
В популярном у российских туристов Алтайском крае также действуют ограничения. Установлен лимит на количество посетителей в кинотеатрах, клубах и спортзалах – заведения могут быть загружены не более чем на 50% от вместимости. Массовые мероприятия с числом участников более 1 тысячи человек запрещены.
В Горном Алтае власти не вводили обязательную вакцинацию или обязательную сдачу ПЦР-теста для путешественников, при этом соблюдается масочный режим и другие меры безопасности.
Калининградская область
В Калининградской области ужесточили правила проведения массовых мероприятий, в ресторанах, кафе и фуд-кортах количество посадочных мест сокращено на 50%. Между столами должно соблюдаться расстояние не менее 2 метров. Данное ограничение не распространяется на заведения, где посетители находятся с сертификатами о вакцинации.
Все спортивные мероприятия до 15 июля будут проходить без зрителей. Ограничена работа детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общественного питания, в торговых центрах и иных сооружениях до особого распоряжения. Закрыты аттракционы, расположенные в парках культуры и отдыха.
При этом с 10 июля число пассажиров в автобусах и электричках пригородного сообщения должно четко соответствовать количеству мест в транспортном средстве. С 24 июня в области введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, включая занятых в сфере обслуживания.
Ямал
С 3 июля ограничительные меры усиливаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Россияне без местной прописки смогут попасть в регион только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.
Соответствующая мера не распространяется на несовершеннолетних. Если у гражданина при себе не будет необходимых документов, на него составят административный протокол.
Губернатор ЯНАО сообщил, что в регионе наблюдается большой подъем заболеваемости COVID-19. Судя по опыту прошлого года, самые сложные очаги инфекции фиксируются в вахтовых поселках, где проживают рабочие из регионов. "Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", – отметил Артюхов.
Особый режим и различные ограничения из-за эпидемиологической обстановки введены уже во многих регионах России. В их числе Воронежская, Костромская, Ярославская, Саратовская области, республики Чувашия и Башкортостан, Хабаровский край, Мурманская и Новосибирская области, Дагестан, Бурятия и другие регионы.