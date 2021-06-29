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14:43

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Сделавшие ревакцинацию от коронавируса москвичи рассказали о своем самочувствии

Третий укол нелишний. Москвичи рассказали об опыте ревакцинации от коронавируса
медицина общество истории

Жители столицы продолжают активно записываться на вакцинацию от коронавируса. В общей сложности более 2 миллионов горожан привились по крайней мере первым компонентом. Вместе с тем уже появились и те, кто сделал ревакцинацию. Первопроходцы рассказали Москве 24, почему решились на это и как себя чувствуют после прививки.

Денис Смолин. Фото: предоставлено героем материала.

"Я был одним из первых"

Предприниматель Денис Смолин рассказал Москве 24, что впервые вакцинировался "Спутником V" 1 января 2021 года в 7 утра. "Я специально так подбирал, в новый год вошел. Я предприниматель, 2020 год был тяжелым, поэтому думал 2021 год начать с прививки, психологически мне было это интересно", – пояснил он.

По словам мужчины, вакцинация прошла без каких-либо неприятных сюрпризов для здоровья и самочувствия. "Вообще ничего не почувствовал. Подумал, может, я еще участвую в эксперименте и мне плацебо поставили", – говорит он. При этом у супруги Дениса после двух компонентов к вечеру поднималась температура, но и антител в итоге выработалось больше.

Предприниматель сдал тест на антитела спустя пару месяцев после введения второго компонента. Оказалось, что они есть, но не так много, поэтому Денис решил ревакцинироваться в начале июня.

Я был одним из первых. В больнице мне сказали, что до меня был еще только один человек. Лишних вопросов не задали, наоборот, поприветствовали и сказали, что очень хорошо, что я сознательный гражданин и решил ревакцинироваться.
Денис Смолин

Мужчина рассказал, что не все поняли его решение. "Удивление было у тех, кто против прививок. Там камни полетели, всякое было. Но моя жизнь показывает, что прививаться – это нормально: я не заболел COVID-19 и до сих пор все в порядке", – отметил он.

В семье Смолиных вакцинировались все. Денис подчеркнул, что его образ жизни – профилактика во всем, если нужно будет снова привиться, он готов. "Не вижу в этом проблем. Я общаюсь с врачами, кандидатами медицинских наук, знаю механизм, что это безопасно. Возможно, люди, которые этого не знают, они боятся", – заключил мужчина.

Александр Храпа. Фото: предоставлено героем материала

Защитить себя и близких

Москвич Александр Храпа переболел коронавирусом в ноябре прошлого года. Симптомы были классические – пропало обоняние и вкус, поднялась невысокая температура. Когда в декабре началась вакцинация, мужчина решил сделать прививку. Первый компонент "Спутника V" он получил в конце декабря, второй – в середине января.

Позже Александр принял решение о ревакцинации. "Прошло полгода, и тут я услышал, что для того, чтобы поддерживать свой иммунитет, можно ревакцинироваться", – рассказал он. Кроме того, через полгода после первой вакцинации количество антител у мужчины сократилось – это стало дополнительным стимулом к тому, чтобы сделать прививку заново.

Врачи говорили, что нет никаких противопоказаний, чтобы ревакцинироваться через полгода, это наоборот будет даже лучше, зачем тянуть.
Александр Храпа

Александр отметил, что в поликлинике сначала даже удивились, когда он пришел делать прививку повторно, но в итоге все прошло хорошо, ему вкололи "Спутник V" и сообщили, что второй компонент при ревакцинации вводить не надо. "При первой вакцинации чуть болела голова, была небольшая температура, слабость, – говорит Александр. – Второй раз сделал нормально, состояние отличное".

Решение о повторной прививке приняла и москвичка Зоя Чернышева. В своем Instagram она написала, что принимала участие в исследовании вакцины и через 8 месяцев решила ревакцинироваться "Спутником V".

В рестораны и ночные клубы я особо не собираюсь, но защитить себя и своих близких хочу. И в долгожданный отпуск хочу.
Зоя Чернышева

Для Зои также важно, чтобы новый учебный год стартовал с минимальными ограничениями и сформировавшимся всеобщим иммунитетом. "Чтобы не было необходимости проводить уроки в дистанте, кружки и секции работали в полном объеме, дети ездили на экскурсии, в театры и музеи, а школьные праздники проходили, как говорится, при "полной посадке", – указала девушка.

Ранее российские ученые заявили об эффективности ревакцинации "Спутником V". Специалисты отмечают, что после прививки этим препаратом организм вырабатывает антитела не только к COVID-19, но и к векторным компонентам лекарства. При этом повторная вакцинация не становится менее эффективной.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что по истечении четырех – пяти месяцев иммунный ответ ослабевает. По его словам, для эффективной ревакцинации достаточно однократного введения "Спутника Лайт". Подобный вариант подходит привившимся "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", подчеркнул эксперт.

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Лоскутникова Наталья

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