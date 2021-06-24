Российские ученые заявили об эффективности ревакцинации "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После вакцинации "Спутником V" организм вырабатывает антитела не только к COVID-19, но и к векторным компонентам лекарства, однако повторная прививка не становится менее эффективной. К такому выводу пришли специалисты Казанского федерального университета.
Эксперты обратили внимание на то, что препарат успевает попасть в клетки до того, как антитела к вектору могли бы заблокировать действие препарата.
Ко всем белкам, входящим в состав вакцины, формируется иммунный ответ, при этом белковые оболочки препаратов на основе аденовирусов не являются исключением. В то же время по истечении четырех – пяти месяцев иммунный ответ ослабевает, рассказал "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, клетки памяти, в которых формируются антитела к аденовирусам, срабатывают в срок от полутора до трех дней, в то время как вакцина попадает в межклеточное пространство и начинает вырабатывать нужные для защиты организма белки уже через час или два после укола.
Гинцбург сообщил, что для эффективной ревакцинации достаточно однократного введения "Спутника Лайт". Эксперт подчеркнул, что подобный вариант подходит привившимся "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что производство российских вакцин против коронавируса находится под самым жестким контролем со стороны уполномоченных ведомств. Он отметил, что предприятие, производящее вакцину "Спутник V" в России, исправило технические недоработки, отмеченные ВОЗ.
В Москве в ближайшее время можно будет сделать повторную прививку от коронавируса
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