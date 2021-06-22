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Москва 24

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Общество

12:16

В НИЦ Гамалеи рассказали, что "Спутник V" точно защищает от COVID-19 на 6 месяцев

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Имеющиеся данные однозначно свидетельствуют о том, что вакцина "Спутник V" защищает от коронавирусной инфекции на полгода. С таким заявлением выступил возглавляющий Лабораторию механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Специалист уточнил, что к периоду эпидподъема, необходимо провести ревакцинацию. В настоящее время готовятся рекомендации по ее проведению

Он добавил, что "Спутник V" способен предотвратить тяжелое течение болезни и почти на 100% защищает от летального исхода даже при столкновении с новыми вариантами вируса, в том числе с "индийским" штаммом.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком". Он добавил, что в целом для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт".

В Москве в ближайшее время можно будет сделать повторную прививку от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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