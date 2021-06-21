Названа категория людей с наибольшим объемом антител к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук оценили, у каких людей вырабатывается больше всего антител к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
Для исследования добровольцев разделили на четыре группы. В одну из них попали переболевшие коронавирусом и сделавшие прививку, в другую – не болевшие и вакцинированные.
Кроме того, изучались результаты по переболевшим COVID-19, но не получившим прививку, а также неболевшим и непривитым. В результате было выявлено, что самые высокие титры антител фиксируются у переболевших и прошедших вакцинацию.
"Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ", – отметила младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.
Исследователи также отметили важность вакцинации и ревакцинации в случаях легкого заболевания COVID-19.
По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в период эпидемического подъема вакцинироваться от коронавируса нужно будет раз в полгода. Соответствующие инструкции уже подготовили в ведомстве.
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