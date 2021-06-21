Ревакцинацию от COVID-19 в период эпидподъема нужно делать раз в полгода – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период эпидемического подъема вакцинироваться от коронавируса нужно будет раз в полгода. Такое заявление сделал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы сегодня выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу. Это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать, видимо, через шесть месяцев", – сказал глава ведомства.

Мурашко уточнил, что это актуально как для переболевших, так и для уже сделавших прививку.

В то же время при нормализации ситуации будет возможно перейти к вакцинации раз в год, подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что для борьбы с "индийским" штаммом коронавирусной инфекции Минздрав России готовит программу ревакцинации населения. Делать прививку будут даже беременным.

