Ревакцинацию от COVID-19 в период эпидподъема нужно делать раз в полгода – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В период эпидемического подъема вакцинироваться от коронавируса нужно будет раз в полгода. Такое заявление сделал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы сегодня выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу. Это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать, видимо, через шесть месяцев", – сказал глава ведомства.
Мурашко уточнил, что это актуально как для переболевших, так и для уже сделавших прививку.
В то же время при нормализации ситуации будет возможно перейти к вакцинации раз в год, подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что для борьбы с "индийским" штаммом коронавирусной инфекции Минздрав России готовит программу ревакцинации населения. Делать прививку будут даже беременным.
В Москве в ближайшее время можно будет сделать повторную прививку от коронавируса
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