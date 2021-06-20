Россиянам объяснили, что может ухудшить выработку антител после вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам объяснили, что может ухудшить выработку антител после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.
Специалист посоветовал избегать глюкозного голодания. Он пояснил, что при дефиците глюкозы в крови организм человека начинает ограничивать потребление этого вещества.
"Клетки головного мозга долго без глюкозы не проживут. Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии", – сказал Гинцбург.
Он отметил, что глюкозное голодание организма оказывает негативное влияние на выработку антител к коронавирусу после вакцинации.
Ранее Гинцбург пояснил, что введение вакцины "Спутник V" не вызовет бесплодия в будущем.
Он отметил, что оба компонента вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Эти вирусы появились в человеческой популяции очень давно. При этом их циркуляция никогда не приводила к массовым нарушениям репродуктивных процессов.
Вакцинацию беременных от COVID-19 могут разрешить в России в ближайшие 1,5 недели
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