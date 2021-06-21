Минздрав готовит программу ревакцинации для борьбы с "индийским" штаммом – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для борьбы с "индийским" штаммом коронавирусной инфекции Минздрав России готовит программу ревакцинации населения, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.
По его данным, это может произойти уже в начале текущей недели. Отмечается, что делать прививку будут даже беременным.
"Очевидно, что вирус с нами на годы, закрывать объекты навсегда невозможно, все идет к тому, что работать люди будут, имея документы о состоянии здоровья", – заявил источник издания.
Ранее Сергей Собянин назвал ревакцинацию жизненно необходимой, добавив, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. Он уточнил, что повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.
Руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус может распространяться в России очень быстро из-за недостаточного количества привитых и низкого уровня антител у переболевших.
По ее словам, единственным спасением в данной ситуации является вакцинация достаточного количества человек. Это необходимо, чтобы новые формы вируса не могли быстро размножаться.
Коронавирус может стать причиной различных аутоиммунных заболеваний. Их симптомы могут проявляться не сразу.
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