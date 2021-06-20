Ревматолог рассказала о вызываемых коронавирусом аутоиммунных заболеваниях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус может стать причиной различных аутоиммунных заболеваний, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева.
По словам специалиста, симптомы заболеваний могут проявляться не сразу. Речь идет об артрите, волчанке, полимиозите.
"Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес ковид, неважно в легкой или тяжелой форме. И мы видим отсроченный всплеск через 1, 3, 6 месяцев – дебюты аутоиммунных заболеваний таких, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты", – сказала ревматолог.
Загребнева призвала граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от тяжелых последствий инфекции.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.
"Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса
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