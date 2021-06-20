России грозит ускоренное распространение коронавируса – Роспотребнадзор

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Коронавирус может распространяться в России достаточно быстро из-за недостаточного количества привитых и низкого уровня антител у переболевших. Об этом заявила уководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая. Это значит, что он (вирус) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", – отметила Сперанская в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, единственным спасением в данной ситуации является вакцинация достаточного количества человек. Это необходимо, чтобы новые формы вируса не могли быстро размножаться.



Ранее стало известно, что коронавирус может стать причиной различных аутоиммунных заболеваний. Их симптомы могут проявляться не сразу. Речь идет об артрите, волчанке, полимиозите.

При этом именно вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.

