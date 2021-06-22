Гинцбург назвал главную опасность "индийского" штамма коронавируса

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"Индийский" штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что при попадании в организм "индийский" штамм не разрушает клетки, а переходит из одной в другую, тем самым образуя многоядерные клетки.

При этом он подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" дает достаточно высокий титр антител, позволяющий защитить от всех известных мутаций.

"Когда он (вирус. – Прим. ред.) уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отмечал, что "Спутник Лайт" подходит для ревакцинации и помогает поднять уровень антител до величины, способной защитить от всех циркулирующих штаммов.