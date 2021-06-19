Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"

Фото: РИА Новости/РФПИ
"Спутник Лайт" подходит для ревакцинации и помогает увеличить уровень антител до величины, способной защитить от всех циркулирующих штаммов. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины – "Спутник Лайт", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Специалист уточнил, что "Спутник Лайт" зарегистрировали в том числе для поднятия уровня антител до более высокого в случаях, когда после болезни или со временем после вакцинирования он снижается.
Ранее Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V". Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.
Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации
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