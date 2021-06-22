Гинцбург рассказал о ревакцинации препаратом "Спутник V"

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком", сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что в целом для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт", передает РИА Новости.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в период эпидемического подъема вакцинироваться от коронавируса нужно будет раз в полгода. Соответствующие инструкции уже подготовили в ведомстве. Он уточнил, что это актуально как для переболевших, так и для уже сделавших прививку.

В Центре "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана вакцина "ЭпиВакКорона", сообщили, что состав препарата позволяет использовать его для ревакцинации неограниченное количество раз.