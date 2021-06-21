Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о ревакцинации препаратом

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В Центре "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана вакцина "ЭпиВакКорона", сообщили, что состав препарата позволяет использовать его для ревакцинации неограниченное количество раз. Об этом сообщает РИА Новости.

"Состав вакцины "ЭпиВакКорона" создает возможность ее использования для ревакцинации без ограничения по их числу", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в период эпидемического подъема вакцинироваться от коронавируса нужно будет раз в полгода.

Он уточнил, что это актуально как для переболевших, так и для уже сделавших прививку.