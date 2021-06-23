Песков рассказал о жестком контроле за производством вакцин от COVID-19 в РФ

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
Производство российских вакцин против коронавируса находится под самым жестким контролем со стороны уполномоченных ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль", – сказал Песков.
Также Песков рассказал, что предприятие, производящее вакцину "Спутник V" в России, исправило технические недоработки, отмеченные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, было исправлено", – заявил он.
По его словам, в текущий момент в России производится достаточный для внутреннего потребления объем вакцин от COVID-19, нехватка препаратов в регионах будет устранена в ближайшие дни.
"Я думаю, что за ближайшие дни это будет компенсировано. И в необходимом количестве вакцина будет находиться в гражданском обороте, как это было и все предыдущие месяцы", – уточнил он.
Песков пояснил, что нехватка препаратов в некоторых регионах может быть связана с увеличением спроса на вакцинацию и временными логистическими трудностями. Так, по его словам, согласно определенным условиям хранения вакцин, их нельзя содержать в больших объемах на месте.
"Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса – достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться", – сказал представитель Кремля.
Ранее инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что отказ от вакцины и низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса.
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