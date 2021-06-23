Оперштаб напомнил о важности вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве за сутки выявили 6 534 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За 24 часа госпитализировали 1 880 человек. На ИВЛ при этом находятся 659 человек. Выздоровели за сутки еще 3 670 пациентов. Всего же число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 126 965.

В столице за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом. В Оперативном штабе напоминают, что для победы над пандемией необходима вакцинация.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что отказ от вакцины и низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса.

22 июня Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все рестораны и кафе должны превратиться в COVID-free-зоны. Посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и помещениях. При этом фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

