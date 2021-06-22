Решений о вводе QR-кодов для посетителей ТЦ и фитнес-залов в Москве пока нет – Немерюк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти не принимали решений о расширении системы QR-кодов для посетителей городских учреждений. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос о возможности применения новой системы в торговых центрах и фитнес-залах, Немерюк заявил, что пока таких решений нет. При этом он отметил, что ситуацию продолжат анализировать.

Также власти Москвы не планируют ограничивать вход по QR-кодам в магазины и городской транспорт, уточнили в ТАСС.

Согласно последнему распоряжению Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только привитые или переболевшие коронавирусом горожане. Для подтверждения статуса потребуется особый QR-код.

Кроме того, с 22 июня в городе вводятся временные ограничения на мероприятия с присутствием более 500 человек. Также в Москве полностью закроют спортивные фан-зоны и танцполы.