Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил правила посещения COVID-free-ресторанов.

По его словам, несовершеннолетние смогут попасть в кафе и рестораны, предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования в одной из московских клиник.



"Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество (в заведение общепита), – опять же, есть возможность сделать ПЦР. 72 часа он будет действовать", – отметил Немерюк.

Вакцинированные иностранцы смогут посетить "бесковидные" рестораны в Москве, но должны предъявить на входе QR-код, полученный на mos.ru после ПЦР-тестирования в одной из клиник столицы.

"Если иностранцы были привиты у себя в стране, то они, опять же, делают ПЦР и также могут по упрощенной форме зарегистрироваться на госпорталах, получить QR-код и также посещать рестораны", – пояснил глава департамента торговли и услуг.

При этом вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать COVID-free-рестораны в Москве, предъявив QR-код с сайта госуслуг.

Те, у кого есть противопоказания к вакцинации от COVID-19, смогут посетить "бесковидные" рестораны в Москве, также предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования, проведенного в московской клинике. Такое же правило действует для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом, сдав тест на антитела.

По словам Немерюка, введение системы QR-кодов для доступа в свободные от коронавируса зоны не потребует дополнительных трат. Она будет функционировать следующим образом: посетитель при входе в заведение должен будет предъявить свой код на бумажном или электронном носителе, а сотрудник ресторана считает его с помощью смартфона или планшета. Далее на экране высветятся последние цифры паспорта посетителя, их необходимо сверить с документом.

"Специального оборудования для этого не требуется", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин объявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только горожане, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до предъявления.

Также с 22 июня в Москве вводится запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В городе будут закрыты все фан-зоны и танцполы вне зависимости от количества участников проводимых мероприятий.