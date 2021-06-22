В Кремле заявили о поддержке решительных действий Собянина в связи с пандемией

Кремль поддерживает решительные меры Москвы в связи с пандемией – Песков

В Кремле поддерживают решительные действия Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией", – сказал Песков, комментируя новые ограничения столичных властей.

Ранее Собянин объявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только горожане, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до предъявления.

Также с 22 июня в Москве вводится запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В городе будут закрыты все фан-зоны и танцполы вне зависимости от количества участников проводимых мероприятий.

