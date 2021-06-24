Заразившиеся коронавирусом москвичи рассказали о необычных симптомах COVID-19

По данным столичных властей, сегодня почти 90% заболевших коронавирусом в Москве заразились "индийским" штаммом "Дельта". Новая мутация из Индии обладает нетипичными симптомами, распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем ее предшественник из Китая. Заразившиеся жители столицы рассказали Москве 24, как у них протекало заболевание.
COVID-19 по кишечному типу
Жительница столицы Яна Артющева рассказала Москве 24, что в начале июня COVID-19 сначала заболела ее мама. У женщины оказалось повреждено одно легкое на 75%, второе – на 25–50%, ее положили во временный госпиталь имени Иноземцева. После того как состояние улучшилось, ее перевели на домашнее лечение и назначили применять кислородный концентратор – прибор, насыщающий кровь кислородом.
Сама Яна заболела уже на следующий день после появления первых симптомов у мамы. По ее мнению, новый штамм коронавируса очень заразный.
"Я с мамой контактировала в маске, не обнималась, не целовалась. И уже через 18 часов я поняла, что заразилась. Симптомы стандартные, как при простуде: сильный насморк и кашель – один день сухой, а с утра сильный влажный, температура была в пределах 38,5. С таблетками она падала часа на четыре до 37,4", – пояснила Яна.
Кроме симптомов ОРВИ, у девушки была потеря аппетита. За 10 дней она похудела на четыре килограмма. "Я не толстая, и для меня потерять даже два килограмма – это целый процесс. Но сейчас аппетит стал возвращаться. 17 дней уже болею. Обоняние пропало примерно на четвертый день, сейчас потихоньку возвращается: у какой-то еды чувствую вкус и запах", – добавила Яна.
По словам жительницы столицы, у многих знакомых болезнь начиналась с кишечных расстройств. Ее мама рассказывала, что в госпитале многих рвало и болел живот.
"В аптеке провизор сказала моему супругу, что столько препаратов против диареи она никогда еще не продавала. Ее умозаключение было в том, что сейчас COVID-19 идет по кишечному типу. У наших друзей в Питере тоже все началось с туалета. Среди наших знакомых много людей заболели в это же время, что и мы с мамой, – в начале июня", – подчеркнула она.
Голикова назвала регионы, где выявили "британский" и "индийский" штаммы
Яна также добавила, что до сих пор страдает от кашля и насморка. Температуры, по ее словам, уже нет, но остались утомляемость, рассеянность и достаточно частая головная боль, которой раньше не было.
Елена Рыбакова из Зеленограда переболела COVID-19 еще в марте. Во время болезни у нее присутствовал сухой изматывающий кашель и хрипы в груди, но температуры не было. Через неделю у москвички обнаружили поражение легких на 35%. Вместе с тем у нее только сейчас проявились признаки постковидного синдрома.
"Как следствие – больной кишечник и через три месяца после болезни начали лезть волосы. После каждого мытья волос – просто до слез", – пояснила она.
Александр Осянин из Люберец заразился коронавирусом в мае этого года. Из симптомов была тошнота, его часто мутило и держалась повышенная температура.
На данный момент Александра уже выписали из больницы, но образовалась новая проблема: пульс в спокойном состоянии намного выше нормы.
"Лежа – 80–90 ударов в минуту, стоя – 100, при нагрузке – 120. Врачи сказали, что пройдет со временем, когда легкие придут в норму или спадет полностью интоксикация", – заключил собеседник Москвы 24.
Эволюция коронавируса
В конце декабря 2019 года появились сообщения о том, что в Китае люди болеют пневмонией неизвестного происхождения, а уже в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса. Типичные симптомы заболевания: температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, а также боли в мышцах и груди, головная боль, слабость. Возможны тошнота, рвота и диарея.
По мере того как вирус распространялся по планете, он мутировал и изменял свои свойства. Новые штаммы обнаружили в Южно-Африканской Республике (ЮАР), Бразилии, Германии, Японии, США и Британии. Причем "британский" вариант, которому присвоили название "Альфа", до последнего времени считался одним из самых заразных на планете и вытеснял все остальные штаммы.
Однако в начале октября 2020 года в индийском городе Нагпур обнаружили новую мутацию. Штамму дали название "Дельта". Известно, что у заразившихся им наблюдаются необычные симптомы, не свойственные при других вариантах коронавируса. Во время болезни чаще проявляются проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это могут быть боли в животе, потеря аппетита, рвота и тошнота. Кроме того, у некоторых пациентов отмечают боль в суставах и даже потерю слуха.
По данным индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у людей стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей. Такой микротромбоз может привести в том числе к развитию гангрены и ампутации пальцев.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм из Индии уже распространился более чем в 50 странах мира, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Мексику, Россию и другие государства.
Вместе с тем в Индии уже появился новый штамм – "Дельта плюс". Главной особенностью этой мутации специалисты считают чрезвычайно высокую заразность. В частности, предполагается, что для заражения достаточно пройти мимо инфицированного человека без маски.
Как защититься от новых штаммов?
Многие эксперты уверены, что единственной защитой от любого штамма коронавируса на данный момент является вакцинация.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что лабораторные исследования указывают на высокую эффективность вакцины против всех мутаций вируса, в том числе "индийской".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также отметил важность ревакцинации от коронавируса для тех, кто уже давно переболел или делал прививку более полугода назад.
В свою очередь, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко пояснил, что заражение привитых граждан может происходить, но обычно заболевают те, кто успел привиться только первым компонентом. Он подчеркнул, что среди пациентов, которые находятся в реанимационном отделении больницы, нет ни одного вакцинированного.