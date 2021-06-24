Заразившиеся коронавирусом москвичи рассказали о необычных симптомах COVID-19

По данным столичных властей, сегодня почти 90% заболевших коронавирусом в Москве заразились "индийским" штаммом "Дельта". Новая мутация из Индии обладает нетипичными симптомами, распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем ее предшественник из Китая. Заразившиеся жители столицы рассказали Москве 24, как у них протекало заболевание.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

COVID-19 по кишечному типу

Жительница столицы Яна Артющева рассказала Москве 24, что в начале июня COVID-19 сначала заболела ее мама. У женщины оказалось повреждено одно легкое на 75%, второе – на 25–50%, ее положили во временный госпиталь имени Иноземцева. После того как состояние улучшилось, ее перевели на домашнее лечение и назначили применять кислородный концентратор – прибор, насыщающий кровь кислородом.

Сама Яна заболела уже на следующий день после появления первых симптомов у мамы. По ее мнению, новый штамм коронавируса очень заразный.

"Я с мамой контактировала в маске, не обнималась, не целовалась. И уже через 18 часов я поняла, что заразилась. Симптомы стандартные, как при простуде: сильный насморк и кашель – один день сухой, а с утра сильный влажный, температура была в пределах 38,5. С таблетками она падала часа на четыре до 37,4", – пояснила Яна.

Кроме симптомов ОРВИ, у девушки была потеря аппетита. За 10 дней она похудела на четыре килограмма. "Я не толстая, и для меня потерять даже два килограмма – это целый процесс. Но сейчас аппетит стал возвращаться. 17 дней уже болею. Обоняние пропало примерно на четвертый день, сейчас потихоньку возвращается: у какой-то еды чувствую вкус и запах", – добавила Яна.





Яна Артющева Утомляемость есть, но ночью муж выводит гулять минут по 45, мне становится лучше. И еще мысли разбегаются, как тараканы. По работе задачи пишу на листочек, иначе не помню, что нужно что-то сделать, а концентрации нет.

По словам жительницы столицы, у многих знакомых болезнь начиналась с кишечных расстройств. Ее мама рассказывала, что в госпитале многих рвало и болел живот.

"В аптеке провизор сказала моему супругу, что столько препаратов против диареи она никогда еще не продавала. Ее умозаключение было в том, что сейчас COVID-19 идет по кишечному типу. У наших друзей в Питере тоже все началось с туалета. Среди наших знакомых много людей заболели в это же время, что и мы с мамой, – в начале июня", – подчеркнула она.



Голикова назвала регионы, где выявили "британский" и "индийский" штаммы

Яна также добавила, что до сих пор страдает от кашля и насморка. Температуры, по ее словам, уже нет, но остались утомляемость, рассеянность и достаточно частая головная боль, которой раньше не было.





Яна Артющева москвичка Я не лежала в больнице, у меня было поражение обоих легких до 5% – это, считайте, здорова. Врачи удивлялись.

Елена Рыбакова из Зеленограда переболела COVID-19 еще в марте. Во время болезни у нее присутствовал сухой изматывающий кашель и хрипы в груди, но температуры не было. Через неделю у москвички обнаружили поражение легких на 35%. Вместе с тем у нее только сейчас проявились признаки постковидного синдрома.

"Как следствие – больной кишечник и через три месяца после болезни начали лезть волосы. После каждого мытья волос – просто до слез", – пояснила она.

Александр Осянин из Люберец заразился коронавирусом в мае этого года. Из симптомов была тошнота, его часто мутило и держалась повышенная температура.





Александр Осянин житель Люберец Обоняние пропало, но больше ничего необычного не было. Потом, правда, концентрация кислорода в крови упала до 86, так как было поражение легких больше 65%. Начал задыхаться, и меня положили в реанимацию.

На данный момент Александра уже выписали из больницы, но образовалась новая проблема: пульс в спокойном состоянии намного выше нормы.

"Лежа – 80–90 ударов в минуту, стоя – 100, при нагрузке – 120. Врачи сказали, что пройдет со временем, когда легкие придут в норму или спадет полностью интоксикация", – заключил собеседник Москвы 24.



Эволюция коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце декабря 2019 года появились сообщения о том, что в Китае люди болеют пневмонией неизвестного происхождения, а уже в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса. Типичные симптомы заболевания: температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, а также боли в мышцах и груди, головная боль, слабость. Возможны тошнота, рвота и диарея.

По мере того как вирус распространялся по планете, он мутировал и изменял свои свойства. Новые штаммы обнаружили в Южно-Африканской Республике (ЮАР), Бразилии, Германии, Японии, США и Британии. Причем "британский" вариант, которому присвоили название "Альфа", до последнего времени считался одним из самых заразных на планете и вытеснял все остальные штаммы.

Однако в начале октября 2020 года в индийском городе Нагпур обнаружили новую мутацию. Штамму дали название "Дельта". Известно, что у заразившихся им наблюдаются необычные симптомы, не свойственные при других вариантах коронавируса. Во время болезни чаще проявляются проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это могут быть боли в животе, потеря аппетита, рвота и тошнота. Кроме того, у некоторых пациентов отмечают боль в суставах и даже потерю слуха.

По данным индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у людей стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей. Такой микротромбоз может привести в том числе к развитию гангрены и ампутации пальцев.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм из Индии уже распространился более чем в 50 странах мира, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Мексику, Россию и другие государства.

Вместе с тем в Индии уже появился новый штамм – "Дельта плюс". Главной особенностью этой мутации специалисты считают чрезвычайно высокую заразность. В частности, предполагается, что для заражения достаточно пройти мимо инфицированного человека без маски.



Как защититься от новых штаммов?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Многие эксперты уверены, что единственной защитой от любого штамма коронавируса на данный момент является вакцинация.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что лабораторные исследования указывают на высокую эффективность вакцины против всех мутаций вируса, в том числе "индийской".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также отметил важность ревакцинации от коронавируса для тех, кто уже давно переболел или делал прививку более полугода назад.

В свою очередь, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко пояснил, что заражение привитых граждан может происходить, но обычно заболевают те, кто успел привиться только первым компонентом. Он подчеркнул, что среди пациентов, которые находятся в реанимационном отделении больницы, нет ни одного вакцинированного.