Врач-иммунолог оценил опасность новой мутации коронавируса в Индии для россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал Москве 24, насколько опасна новая разновидность "индийского" штамма коронавируса и сможет ли она добраться до России.
Ранее стало известно, что в Индии обнаружили новый штамм коронавируса, которому присвоили название "Дельта плюс" (B.1.617.2.1). В штате Махараштра было выявлено уже 20 случаев заражения новым "мутантом". Главной особенностью подвида стала мутация K417N в спайковом белке, которая способна снижать активность сыворотки и антител вакцинированных и переболевших людей.
По словам Жемчугова, любой штамм может добраться до России, так как для распространения вирусов нет границ.
"С той или иной скоростью он, конечно, попадет в нашу страну. На счет того, более опасен он или нет, пока еще мало данных – это должны установить индийские специалисты, которые имеют непосредственно с ним дело", – пояснил он.
Эксперт отметил, что в случае с коронавирусом у людей вырабатывается перекрестный иммунитет, который может противостоять любому виду.
Один из путей, который помогает повысить защиту от новых штаммов, – это ревакцинация, подчеркнул Жемчугов. Кроме того, по словам специалиста, делать ее лучше прививкой, отличной от первой.
"Сейчас сказать сложно, насколько понадобится кардинально новая вакцина. Но ревакцинация нужна, чтобы поднять титр антител. Вполне вероятно, что прививка от коронавируса тоже будет регулярной, как и от гриппа", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ готовит программу ревакцинации населения для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такая необходимость появилась из-за более агрессивного "индийского" штамма, при котором возможны случаи заражения у переболевших или привившихся граждан с низким титром антител.
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