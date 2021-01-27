Ученые оценили риск появления штамма коронавируса с наибольшей летальностью

С начала пандемии в мире появились несколько новых штаммов коронавируса. Наряду с "британским" уникальные мутации выявили также в ЮАР, Бразилии, Японии и США. Разбираемся, почему возникают новые штаммы SARS-CoV-2 и может ли один из них в конечном итоге оказаться самым опасным.



"Британский" штамм

В декабре прошлого года весь мир взволновала новость о том, что в Великобритании обнаружили новый, более заразный штамм коронавируса. Причем его выявили еще в сентябре, а к концу ноября он уже широко распространился по Туманному Альбиону.

По оценкам специалистов, мутация на 70% более заразна, чем первоначальный вариант. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уточнил, что новый штамм может приводить к большей летальности.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали свою оценку ситуации: большое количество смертей связали с перегрузкой медицинской системы в стране. Как заявляют специалисты, характерные для "британского" штамма мутации не сказываются на эффективности вакцины. А ПЦР-тесты способны определить этот вариант вируса, как и другие его разновидности.

По данным ВОЗ, "британская" мутация зафиксирована уже минимум в 60 государствах, среди которых Вьетнам, Канада, Турция, Россия и несколько европейских стран.

Мутации из Африки

Фото: AP Photo/Ali Greeff

В ЮАР также нашли новую и агрессивную форму коронавируса. Мутация была обнаружена в южном округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. Данный вариант получил маркировку 501.V2.

По словам вирусологов, он имеет способность подстраиваться под иммунную систему людей и выявлять в ней слабые места. Как и обнаруженный в Великобритании штамм, 501.V2 является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

А на юго-востоке Африки исследователи Кенийского института медицинских исследований выявили 16 новых мутаций. Особенностью этих штаммов является то, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить. Четыре из 16 вариантов вируса являются чрезвычайно агрессивными, что может вызвать в стране взрыв заболеваемости.

"Южноафриканская" мутация коронавируса уже зафиксирована в десятке стран, среди которых Франция, Япония, Куба и другие. В России такие штаммы пока не обнаружили.



Япония, США и Бразилия

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Мутации SARS-CoV-2 обнаружили еще в нескольких странах мира. В частности, новый штамм идентифицировали бразильские ученые в штате Рио-де-Жанейро. Он отличается от первоначального вируса мутациями в 38 из 180 геномов.

Данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле прошлого года, после чего ее следы обнаруживали в 19 различных городах штата. По словам специалистов, пока нет данных, что эта мутация представляет повышенную опасность для людей. К сегодняшнему дню "бразильский" штамм нашли в том числе в Германии, Великобритании и Южной Корее.

Свою "национальную" разновидность коронавируса выявили и японцы. Новый штамм зафиксировали в январе у четырех человек, прибывших из Бразилии. Ученые пока не смогли оценить уровень заразности и эффективности методов тестирования или вакцин в борьбе с мутантом. До России "японский" вариант вируса пока не добрался.

О новом штамме коронавируса сообщили и в США. Он был найден в штате Калифорния. На данный момент нет информации о степени опасности и скорости его передачи. Первый случай заражения "калифорнийским" штаммом за пределами США уже зафиксировали в Израиле.

Новую мутацию также обнаружили на юге Германии, пишут СМИ. Ее выявили во время вспышки заболевания в клинике города Гармиш-Партенкирхен. Неизвестный до этих пор штамм был зафиксирован у троих пациентов. Сейчас специалисты занимаются исследованием мутанта, чтобы определить его особенности.



"Российский" аналог?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России наверняка тоже существует свой собственный штамм коронавируса по аналогии с "британским" и "южноафриканским", однако пока не был обнаружен. Позднее российские ученые описали случай пациентки с 18 мутациями коронавируса.

Они развились у 47-летней женщины, которая болела лимфомой. Пациентка заразилась коронавирусом в апреле 2020 года во время прохождения химиотерапии, а после этого ее тесты на COVID-19 показывали положительные результаты вплоть до сентября. Две из 18 мутаций совпадают с обнаруженными у норок в Дании.



Откуда берутся вирусы-мутанты?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что появление мутаций коронавируса происходит в период его размножения в организме человека. По словам эксперта, у всех РНК-вирусов во время деления случаются ошибки в генетическом коде.

"Если представить, что генетический код состоит из букв, то при мутации вместо определенной буквы попадает в код неправильная. Так устроен фермент, который копирует цепочки РНК. Такая же система у вируса табачной мозаики, кори или парагриппа. У коронавируса есть еще дополнительная система, повышающая точность, так как у него большая РНК, но ошибки все равно случайно вносятся", – пояснил ученый.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Это так задумано эволюцией, чтобы дать вирусу возможность меняться и быть пластичным. Мутации случайны, многие из вариантов будут нежизнеспособны, или они ни на что не влияют. Но среди жизнеспособных могут быть мутанты, которые приспособлены к ситуации.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 также добавил, что SARS-CoV-2, в отличие от других вирусов, достаточно медленно мутирует. Однако те штаммы, которые закрепились в определенных странах, имеют преимущества над другими разновидностями.

"Сейчас идентифицировано порядка 12 тысяч разных мутантов вируса. Но это не значит, что мы болеем всеми 12 тысячами разных коронавирусов, это более-менее один и тот же вирус, так как какие-то функциональные характеристики не меняются", – отметил специалист.



Самый смертельный штамм

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

По словам Максима Скулачева, за время пандемии стало понятно, что эволюция вируса идет в сторону повышения заразности. По его мнению, штамм из Китая ушел на второй план, так как его вытеснил "европейский", которым все болели прошлой весной. А на место "европейского" пришел "британский", который заражает еще больше людей, поэтому он сейчас "чемпион" среди штаммов, подчеркнул научный сотрудник МГУ.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог "Британский" штамм выиграл конкуренцию у других вариантов по способности вызывать заболевание. Но на самом деле это не очень страшно.

"Беспокоить должно то, что мутация в какой-то момент может помочь вирусу скрыться от иммунитета, который выработан у заболевших предыдущим штаммом или с помощью вакцинации. Для этого он должен сильно поменять структуру спайк-белка, которая образует корону", – отметил эксперт.

Алексей Аграновский объяснил, что особо заразные штаммы коронавируса возникают, когда они долго находятся в организме человека, иммунная система которого по каким-то причинам ослаблена. Вероятность появления мутанта с новыми свойствами не очень большая, однако, когда в мире происходят миллионы случаев заражения, то это может случиться, считает доктор биологических наук.

"Среди миллиардов мутаций отбирается несколько вариантов, которые оказались более заразными, как в Британии или Южной Африке", – пояснил он.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Бороться с мутациями невозможно. Можно бороться только за здоровье людей при помощи соблюдения всем известных мер защиты.

По мнению Аграновского, появление в мире штамма, смертность от которого будет в разы выше, ничтожна мала. Его жизненный путь закончится на первых заболевших, так как, по словам эксперта, не будет иметь эволюционных преимуществ перед другими мутантами. Поэтому никакой паники быть не должно, заключил он.