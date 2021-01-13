В ВОЗ предупредили о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует появление новых штаммов коронавируса.

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться", – приводит "Интерфакс" сообщение ВОЗ.

По данным западных СМИ, новый "британский" штамм коронавируса выявили уже в 50 регионах мира. При этом, о каких именно частях света идет речь, не сообщается. Также отмечается распространение "южноафриканской" и "японской" разновидностей коронавируса.

Ранее ученые из США составили прогноз развития ситуации с COVID-19 на ближайшие 10 лет, основываясь на данных по четырем известным видам коронавируса.

Исследователи отметили, что за десятилетие SARS-CoV-2 может перейти в разряд эндемических, а иммунитет от перенесенного в детстве в легкой форме заболевания будет оставаться на всю жизнь.