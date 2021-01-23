В ВОЗ объяснили высокую летальность "британского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Высокий уровень смертности от "британского" штамма коронавируса, о котором заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, может являться следствием перегрузки системы здравоохранения, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения. – Прим. ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", – приводит слова Ван Керкхове РИА Новости.

Накануне Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности.

Новый штамм коронавируса ранее обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

В России уже разработали тест-систему для выявления такой разновидности COVID-19. Она готова к регистрации и создаст основу для создания новых ПЦР тест-систем.

