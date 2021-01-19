В РФ готова к регистрации тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России готова к регистрации тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант "британского" штамма, – это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование", – отметила она.
Также Попова рассказала, что готова к регистрации еще одна иммунохроматографическая тест-система на определение антигена вируса.
Новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.
Также стало известно, что первые случаи "британского" штамма обнаружили в Японии. Вирус-мутант был зафиксирован у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ранее заявила, что "британский" штамм коронавируса может стать самым распространенным видом инфекции в России. Специалист заявила, что "британский" штамм на 56% заразнее изначальной версии вируса.
Ученые не нашли в России первичный штамм коронавируса
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