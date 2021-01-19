Биолог допустила, что "британский" штамм коронавируса станет основным в РФ

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"Британский" штамм коронавируса может стать самым распространенным видом инфекции в России. Такой прогноз озвучила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

Специалист заявила, что "британский" штамм на 56% заразнее изначальной версии вируса. В США в данный момент зафиксировано множество пациентов с такой мутацией.

"Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать", – предположила Баранова.

Биолог пояснила, что общественные контакты, которые ранее были условно безопасными, при "британском" штамме коронавируса приведут к распространению болезни.

"Допустим, раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при "британском" штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут", – объяснила Баранова.

По мнению эксперта, новый штамм вируса способен обогнать изначальный в скорости захвата новых носителей. Баранова сравнила распространение "британского" штамма со снежным комом.

"Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит", – сказала биолог.

Баранова также усомнилась, что в России находится лишь один зараженный "британским" штаммом коронавируса.

Новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.

Также стало известно, что первые случаи "британского" штамма обнаружили в Японии. Вирус-мутант был зафиксирован у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании.