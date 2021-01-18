"Британский" штамм коронавируса выявили у японцев, которые никогда не были в Англии

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Первые случаи "британского" штамма коронавируса обнаружили в Японии у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным представителей министерства иностранных дел Японии, случаи заражения были выявлены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет. Пока не удалось выяснить, были ли у кого-то из заразившихся контакты с тем, кто мог недавно посетить Великобританию, говорится в материале.

Новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.

Профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин сообщал, что бороться с новыми штаммами коронавируса возможно с помощью приобретенного иммунитета и вакцинации. Он отметил, что опасность мутаций коронавируса заключается в его большей заразности.

