Ученый рассказал, как бороться с новыми штаммами коронавируса

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Противостоять новым штаммам коронавируса в состоянии будет приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет, а также разработанные вакцины. Такое предположение высказал профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

"Скорее всего, напрямую на эффективности вакцины это не скажется. Имеющиеся данные позволяют осторожно говорить о том, что тот иммунитет, который был натренирован на предыдущие варианты, останется и к этому новому варианту. При этом неважно, этот иммунитет был выработан в результате вакцинации или в результате заболевания", – приводит РИА Новости слова Базыкина.

Профессор отметил, что главная опасность, которую кроет в себе новый штамм вируса, заключена в его большей заразности. Это, по словам Базыкина, приведет к тому, что вирусом начнут болеть те, кому удалось избежать заражения ранее.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

В России спустя некоторое время также был обнаружен первый случай "британского" штамма.