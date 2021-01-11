Вирусологи назвали опасность "британского" штамма коронавируса

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Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, опасен именно скоростью распространения, пишет РБК.
Он также отметил, что при заражении им течение болезни не становится более тяжелым. Вирусолог также добавил, что в России распространение коронавируса зависит от контактов обнаруженного пациента и был ли он единственным.
"Этот штамм будет распространяться с большой вероятностью. Нехороший штамм, что можно сказать", – отметил Аграновский.
Специалист добавил, что на данную разновидность вируса будет действовать вакцина.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов считает, что проверить, как много людей заражены именно новым штаммом коронавируса, достаточно трудно.
"Для этого нужно либо создать специальный ПЦР-тест для идентификации нужного участка, либо секвенировать геном вируса, но это достаточно дорого", – пояснил он.
Ранее в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.
В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
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