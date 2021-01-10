Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.
"У одного человека это был коронавирус нового штамма", – отметила Попова.
Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Британии. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что новая разновидность коронавируса передается от человека к человеку быстрее, чем обычный вирус.
В Австрии обнаружили первые случаи заражения "британским" штаммом COVID-19