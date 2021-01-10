Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.

"У одного человека это был коронавирус нового штамма", – отметила Попова.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Британии. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что новая разновидность коронавируса передается от человека к человеку быстрее, чем обычный вирус.

