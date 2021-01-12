Ученые установили происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Научные специалисты из Кембриджского университета и института Пирбрайта обнаружили основные генетические изменения, которые могли стать причиной появления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание PLOS Biology.
По данным исследователей, генетические адаптации, которые позволяют вирусу перейти от летучих мышей к человеку, оказались аналогичными вызвавшим вспышку атипичной пневмонии. Речь идет о SARS в 2003 году.
Как рассказывают ученые, это может быть общий механизм, предполагающий мутацию вируса для перехода от животных к людям.
Эксперты сравнивали SARS-CoV-2 и на 96% схожий с ним вирус RaTG13. Для этого им пришлось поменять местами области S-белка, который отвечает за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.
По наблюдениям стало понятно, что белки–"шипы", которые содержат области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2. При этом "шипам" RaTG13 без проблем удалось связаться c областями SARS-CoV-2.
Ранее ученые обнаружили "российский" вариант коронавируса. Пациентка заразилась COVID-19 в апреле 2020 года во время прохождения химиотерапии.
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