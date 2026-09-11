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11 сентября, 11:09

Происшествия

Суд арестовал мужчину, убившего беременную девушку под Калининградом в 2009 году

Фото: depositphotos/merrydolla

Суд арестовал мужчину, зарезавшего беременную 22-летнюю девушку в Калининградской области в 2009 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере MAX.

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2009 года пьяный мужчина в парке Полесска поругался с местной жительницей и в ходе конфликта ударил ее складным ножом в область шеи, груди, спины, а затем скрылся. Жертва находилась на позднем сроке беременности.

На протяжении долгого времени преступление оставалось нераскрытым, однако благодаря новым экспертно-криминалистическим возможностям ольфакторная судебная экспертиза смогла установить запах следа 60-летнего обвиняемого на одежде погибшей.

Кроме того, во время психофизиологического исследования с использованием полиграфа у подозреваемого выявили реакции, указывающие на его участие в убийстве.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по пунктам "г", "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчине предъявили обвинение.

Ранее мужчина убил мать в ходе ссоры в квартире на Ленинском проспекте и сам рассказал об этом сотрудникам полиции. При выезде следователей на место происшествия в морозильной камере было найдено тело женщины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.

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